При цьому америкнаський лідер зауважив, що не втручається у питання використання Україною російських заморожених активів.

Президент США Дональд Трамп заінтригував заявою про ймовірність запровадження нових санкцій проти Росії.

Під час спілкування з пресою на борту Air Force One Трампа запитали, чи розглядає він введення нових санкцій проти Москви. Американський лідер відповів: "Скоро дізнаєтесь".

Крім того, Трамп заявив, що "не втручається у питання використання Україною російських заморожених активів". На уточнювальне питання, чи має ЄС використати заморожені російські активи, щоб допомогти сплатити оборону України, президент США сказав:

"Не знаю. Запитайте у ЄС. Я в це не втручаюся. Це їхнє рішення".

Санкції проти РФ - останні новини

22 жовтня США запровадили жорсткі санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу". Як наголосив міністр фінансів США, "з огляду на відмову президента Путіна покласти край цій безглуздій війні, Міністерство фінансів вводить санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, які фінансують військову машину Кремля".

За даними Reuters, адміністрація Трампа підготувала додаткові санкції, які можуть застосувати до ключових сфер російської економіки, якщо російський диктатор Володимир Путін продовжить вести війну в Україні.

