В даний час ситуація в Куп'янську контрольована Силами оборони України, загрози оточення немає.

Про це розповів військовий з позивним "Митник", який служить у підрозділі роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Фурія" бригади "Гарт", передає Київ24.

"За допомогою дронів ми знищуємо ворога не лише на Куп'янському напрямку, а й на всьому Слобідському, також під Вовчанським", - деталізував військовий.

"Митник" зазначив, що в Куп'янському районі перебуває близько 700 цивільних жителів.

"Це дуже ускладнює роботу наших військових, адже росіяни часто прикриваються цивільними", - зазначив військовий.

20 жовтня у проєкті у DeepState назвали два можливі сценарії розвитку подій навколо Куп’янська. Аналітики проєкту зазначали, що доля міста вирішиться в найближчі тижні. Аналітики підкреслювали, що Силам оборони терміново треба знайти резерви для посилення своїх позицій, аби не дати ворогу накопичити піхоту.

Наприкінці вересня в районі Куп’янська йшли важкі бої, але росіянам не вдалося взяти під контроль жодного кварталу міста.

16 жовтня заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін зазначав, що ситуація в районі Куп’янська дуже складна і розгортається не на користь ЗСУ.

