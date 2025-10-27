Графіки вимкнення світла на 27 жовтня: коли не буде електроенергії

В областях вводять погодинні графіки відключень світла.

Сьогодні, 27 жовтня, зранку в Україні запровадили екстрені та аварійні відключення світла. Тепер же області переходять на погодинні графіки відключення.

Так, у ДТЕК повідомили, що наразі стабілізаційні графіки діють для Дніпропетровської області. Поки що максимальний період без світла становить 3,5 години.

Оновлено 11:25. ДТЕК опублікував графіки погодинних відключень для Київської області.

Оновлено 11:40. Столицю теж не оминули погодинні відключення світла.

Своєю чергою в Міністерстві енергетики повідомили, що росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах Донецької та Сумської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

"Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками попередніх російських обстрілів, у кількох регіонах України вимушено запроваджено графіки погодинних відключень", - ідеться в повідомленні.

Також сьогодні заплановано, що графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть з 07:00 до 19:00 в окремих регіонах України.

Графіки відключення світла - останні новини

26 жовтня в "Укренерго" повідомили, що на понеділок, 27 жовтня, не заплановані погодинні графіки відключень світла. Хоча перед цим їх застосовували через наслідки російських ударів по українській енергетиці. Щоправда, на ранок ситуація в енергосистемі України змінилася кардинально

Варто зазначити, що видання The Economist писало, що російський диктатор Володимир Путін не може завоювати Україну, тож хоче її знищити, завдаючи повітряних ударів по енергомережах, центральному опаленню та газовій інфраструктурі перед зимою. Його мета полягає в тому, щоб зробити великі території на сході України непридатними для проживання, підірвати промисловість і спровокувати масову еміграцію та паніку серед українців, які залишаються жити у своїй країні всупереч усім проблемам і незручностям.

