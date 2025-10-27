Українців закликали мінімізувати споживання електроенергії.

Екстрені відключення світла сьогодні, 27 жовтня, введені в низці областей України та місті Київ. Рішення прийнято НЕК "Укренерго".

Так, в ДТЕК повідомили, що за командою "Укренерго" у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.

"Графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - зараз не діють. Просимо використовувати електроенергію розумно! Це дозволить мінімізувати кількість відключень!" - ідеться в повідомленні.

При цьому в Сумиобленерго зазначили, що на території Сумщини введені графіки аварійних відключень.

"Наразі ГАВ діють для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів. Нагадаємо, графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Це не графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки", - нагадали в обленерго.

В Черкасиобленерго також повідомили, що 27 жовтня з 08:53 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ).

Крім того, відключення світла будуть і в Харківській, Полтавській та Кіровоградській областях.

Оновлено 10:20. У свою чергу, в "Укренерго" додали, що знеструмлені споживачі станом на 10:16 у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Крім того, через наслідки попередніх російських обстрілів у кількох регіонах України наразі запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Також діють обмеження потужності для промислових споживачів з 07:00 до 19:00.

"Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується", - зазначили в "Укренерго".

Графік відключення світла в Україні - останні новини

26 жовтня в "Укренерго" повідомили, що на 27 жовтня не заплановані погодинні графіки відключень світла. Хоча перед цим їх застосовували через наслідки російських ударів по українській енергетиці.

Так, 24 жовтня росіяни вдарили по Кіровоградщині, внаслідок чого 19 населених пунктів залишилися без світла.

Видання The Economist повідомило, що Володимир Путін не може завоювати Україну, тому хоче її знищити, завдаючи повітряних ударів по енергомережах, центральному опаленню та газовій інфраструктурі перед зимою. Його мета полягає у тому, аби зробити великі території на сході України непридатними для проживання, підірвати промисловість та спровокувати масову еміграцію й паніку.

