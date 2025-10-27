Українські командири та солдати зазначають, що дефіцит машин суттєво знижує їхню боєздатність.

Українським військовим на фронті, як і раніше, не вистачає західної зброї і техніки, однак, за словами солдатів і командирів, саме нестача основних ресурсів - від автомобілів до безпілотників і людей - дійсно ускладнює стримування російського наступу.

Як пише Kyiv Independent, хоча Україна і розраховує на поставку далекобійних ракет "Томагавк", військові на місцях кажуть, що найчастіше дефіцит критично важливого, але більш елементарного обладнання - більш нагальна проблема.

Машини

Як розповідає командир роти Ігор, у його піхотній роті зараз залишилися лише дві справні машини. При цьому типова піхотна рота на даному етапі війни налічує близько 50-70 осіб.

У його підрозділі немає бронетехніки, оскільки вона є пріоритетною ціллю Росії і зазвичай швидко знищується. При цьому навіть західна бронетехніка, така як американські міностійкі машини MaxxPro або турецькі Kirpi, шумить голосніше і розганяється повільніше, ніж звичайні автомобілі, що ускладнює ухилення від російських безпілотників FPV, додав він.

В ідеалі в підрозділі має бути п'ять справних машин, щоб, якщо одну буде знищено, інша могла легко прийти на допомогу, сказав Ігор.

"Машина може прослужити до місяця", - каже він. "Тиждень-другий - і її більше немає".

Інші командири і солдати, дислоковані по лінії фронту, також розповіли Kyiv Independent, що дефіцит машин істотно знижує їхню боєздатність.

Антон, командир танкової роти 59-ї десантно-штурмової бригади, зізнався, що "майже не вистачає машин" для доставки екіпажів на позиції, хоча танків і снарядів у них достатньо.

Боєць 63-ї механізованої бригади на ім'я Дмитро також підтвердив, що машин постійно не вистачає, оскільки їх часто знищують, пошкоджують або ламають.

Дрони

Через постійні втрати дронів, чи то через збиття російськими військами, чи то через радіоелектронну боротьбу, українським військам часто не вистачає дронів, і вони організовують збір коштів для покриття витрат на їхню заміну.

Ілля, командир взводу боротьби з безпілотниками 80-ї повітряно-десантної бригади, дислокованої на Сумщині, наголосив, що не вистачає "всього" - від дронів до особового складу.

"Ситуація з поставками зараз жахлива", - заявив Ілля виданню Kyiv Independent, додавши, що "доводиться все купувати самим".

Люди

Українські військові експерти, які говорили з Kyiv Independent, підкреслили, що головна проблема української армії - це особовий склад.

Зокрема, український полковник у відставці та військовий аналітик Сергій Грабський зазначив, що найбільше армії не вистачає добре підготовлених резервістів.

Війна в Україні - прогнози

Як писало WSJ, революція дронів на російсько-українському фронті унеможливила повторення швидких проривів військ на стратегічну глибину ворожої території. І оскільки Кремль відмовляється йти на мирні переговори, долю війни вирішить те, чиї економіка і суспільство не витримають першими - України чи Росії.

Також ЗМІ писали, що Росія розширила радіус дії своїх ударних безпілотників, і прагне вивести з ладу українську логістику, що "поглиблює наявний дефіцит усього - від води до боєприпасів і, особливо, живої сили".

