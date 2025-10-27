Ці птахи охороняються багатьма документами, а в Україні занесені до Червоних книг кількох областей.

До Національного природного парку "Тузлівські лимани" із Тундри (РФ) прилетіли лебеді-кликуни, які відомі своєю красою. Ці цікаві птахи відомі своєю красою, та тим, що не допускають "сторонніх" на свою гніздову територію – через порушення меж між кликунами трапляються жорстокі бійки.

Як розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, кілька днів поспіль, через нацпарк пролітає безліч птахів. Зокрема, тисячні зграї куликів, водоплавних птахів, серед яких багато лисок, попелюхів, червоноволі казарки, білолобі гуси. Також у заповіднику з’явилися перші лебеді-кликуни, що подолали до України з Тундри велику відстань.

"Вчора, 26 жовтня, з’явилися перші лебеді кликуни. Вони зазвичай прилітають в цей час з далекої російської Тундри до українського Причорномор'я і будуть у нас зимувати", - розповів науковець.

Він зазначає, що ситуація може змінитися. Зокрема, якщо зима на Одещині буде дуже холодною, а через війну (вибухи тощо) дуже гучно, лебеді тут не залишаться - вони полетять до країн ЄС, Румунії та Болгарії.

Лебідь-кликун: що відомо

Вид птахів родини качкових, поширений у північній півкулі. В Україні пролітний та зимуючий птах. Цей великий птах важить від 7 до понад 10 кг. Тіло витягнуте, довжина шиї приблизно рівна довжині тулуба, ноги короткі, віднесені назад. Дзьоб лимонно-жовтий з чорним кінчиком, оперення біле. Молоді птахи мають димчасто-сіре оперення з темнішою головою.

Зазвичай лебідь плаває неквапливо і велично, але якщо його переслідувати, то важко наздогнати навіть на човні. Злітаючи з води, довго розбігається, молотить лапами по воді, поступово набираючи швидкість і висоту. Кликун — обережний птах, тримається на широких водних просторах, осторонь від берегів. Живиться в основному водними рослинами, дрібними безхребетними тощо.

Це моногамні птахи, що створюють пари на все життя, причому птахи тримаються разом навіть під час зимівлі. Зміна партнера можлива тільки у разі загибелі одного з лебедів. Гніздяться вони на берегах водойм: по можливості великих озер, оточених заростями, іноді - на морському узбережжі, якщо там є зарості очерету. Гніздова ділянка - широка територія, куди інші лебеді не допускаються, у разі порушення меж між кликунами трапляються жорстокі бійки, зазвичай на воді. Гніздом служать величезна купа відмерлих рослин, яку збирає в основному самка. Його діаметр в основі може сягати 3 м, лотка – до 50 см, висота близько 0,5–0,8 м. У кладці 3–7 яєць, які насиджує самка.

Лебідь-кликун занесений до Додатку ІІ Бернської конвенції (охоронна категорія: вид підлягає особливій охороні) та Резолюції 6 (види, що потребують спеціальних заходів збереження їхніх оселищ) цієї ж конвенції. Крім того, вид охороняється Боннською конвенцією, Директивою Європейського Союзу 2009/147/ЄС "Про захист диких птахів". На регіональному рівні в Україні занесений до Червоних книг/списків тварин Дніпропетровської, Луганської та Харківської областей.

Нагадаємо, нещодавно червонокнижний кулик-сорока пролетів 5 тис. км з Польщі до Африки дивним маршрутом - не по прямій, а завітав до Одещини. За словами доктора біологічних наук, співробітника нацпарку "Тузлівські лимани" Івана Русєва, птах "вирішив" поласувати смачною їжею в українському заповіднику. Одна з люблінських самок отримала GPS-передавач, завдяки чому дослідники змогли стежити за її життям.

