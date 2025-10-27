Після зачистки військові встановили у селі український прапор.

Українські військові зачистили від російських диверсійно-озвідувальних груп населений пункт Єгорівка на Дніпропетровщині.

Як повідомляє СтратКом ЗСУ, бійцям 425-го окремого штурмового полку "Скеля" вдалося знищити десятки окупантів в селі та на його околицях.

"В даний час жодних сил противника у населеному пункті немає. Після зачистки військові встановили у селі український прапор", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Війна в Україні: новини

Вчора Генштаб ЗСУ повідомив, що за крайні 10 діб українські військові, які працюють на Очеретинському відрізку, відновили контроль ще над двома населеними пунктами – Кучерів Яр та Сухецьке.

"З 21 серпня 2025 року на цій ділянці ситуація стабілізована, відновлено контроль над дев’ятьма населеними пунктами, ще дев’ять – зачищено від диверсійних груп противника", - йшлося в повідомленні.

У Генштабі додали, що ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського напрямку дуже складна.

Вас також можуть зацікавити новини: