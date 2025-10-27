Продати долар можна в середньому за курсом 41,82 грн, а євро – 48,60 грн.

Курс долара до гривні в банках України в понеділок, 27 жовтня, зріс на 10 копійок і складає 42,20 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,82 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 23 копійки і складає 49,23 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,60 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,20 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,08 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,30 грн/євро, а курс продажу – 49,10 грн/євро.

Курс долара в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на 27 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 42 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 10 копійок. При цьому офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 48,77 гривні за один євро, тобто гривня втратила 22 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що до 2 листопада коридори валютних змін складуть 41,6-42 грн/дол. та 48-49 грн/дол. на міжбанку та 41,5-42 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро на готівковому ринку.

