Харківський «мовний майдан» відновився після погрому

Харків. 15 серпня. УНІАН. У Харкові після нічного погрому та нападу невідомих на наметове містечко активісти відновили акцію протесту проти мовного закону.

Як розповів УНІАН учасник нічного чергування у наметовому містечку, голова обласного осередку Спілки української молоді Костянтин Черемський, напад стався на початку 2-ї години ночі, після того, як у місті вимкнули світло. «Нападників було шестеро, всі спортивної статури, на головах капюшони. Діяли групами - злагоджено і мовчки. Двоє зрізали банери і втекли. Наступні двоє вихопили державні прапори, зламали древка, забрали інші наші речі і також зникли. Ще двоє миттєво перерили наші сумки, особисті речі, підібрали залишки плакатів - «забрали всі речові докази - і також втекли», - розповів К.Черемський.

За його словами, все це тривало близько п’яти хвилин. «Нас було двоє, ми не втручалися, аби не спровокувати бійки, а міліції не було», - сказав К.Черемський. Він додав, що з початку акції поблизу завжди чергували правоохоронці, «а сьогодні вночі ми їх не бачили. Міліція, яку ми викликали, приїхала за годину. Зробили заяву, вранці дали показання».

Водночас, згідно з повідомленням прес-служба обласної міліції, 14 серпня об 01.30 до чергової частини Дзержинського районного відділу міліції міста Харкова надійшло повідомлення про те що, начебто на учасників акції протесту проти «мовного» закону скоєно напад і вкрадено чотири державні прапори, зрізано ножами, розірвано і вкрадено агітаційні матеріали. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Дзержинського райвідділу, керівництво Харківського міського управління міліції. Даний факт належним чином зареєстрований у відповідному журналі Дзержинського райвідділу, наразі проводиться опитування свідків щодо збору первинного матеріалу для прийняття рішення згідно з чинним законодавством.

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини в саду Шевченка, що в центрі Харкова, поблизу пам’ятника Тарасові Шевченку, на тому ж місці, де проходила акція і стався напад, зібралося близько 10 активістів. Учасники акції відновили плакати і транспаранти та планують встановити державні прапори, оскільки, як заявляють вони, вночі все це було повністю знищене нападниками. Активісти вважають акцію легітимною, оскільки вони «вчергове повідомили владу».

Як повідомляв УНІАН, безстрокова акція протесту проти мовного закону триває у Харкові з 3 липня. Чотири рази суди, за позовами міської влади, ухвалювали рішення про заборону проведення цієї акції.