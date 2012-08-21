З наступного року у школах з 5 класу викладатиметься друга іноземна - Табачник

Харків. 21 серпня. УНІАН. З 1 вересня 2013 року в усіх школах України з 5-го класу викладатиметься друга іноземна мова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Харкові повідомив міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник.

За його словами, з 2013 року з 5-го класу буде викладатися друга іноземна мова, а вже із 1 вересня цього року в усіх школах України з 1-го класу викладатиметься іноземна мова і з 2 класу - інформатика як окремий предмет.

«Якщо говорити про серйозні зміни, які дійсно вікопомні, те, що комісар Євросоюзу назвав лінгвістичною революцією, і чого не помічає наша преса, що ми в цьому році вперше переходимо на викладання іноземної мови з першого класу, що ми тепер обов’язково інформатику в 21-му столітті будемо викладати як предмет в усіх 20 тисячах шкіл з другого класу, і з п’ятого класу почнемо другу іноземну мову, але це з 1 вересня 2013 року», - сказав Д.Табачник.

Він зазначив, що в початковій школі іноземна мова та інформатика викладатимуться в ігровій формі.

Д.Табачник також зазначив, що в програмах школи не менше 50% навчального часу займатимуть природничі дисципліни – фізика, математика, астрономія, хімія тощо.

Як повідомляв УНІАН, «Дзеркало тижня. Україна» 18 лютого інформувало, що згідно з проектом нових навчальних планів для 5-9 класів, розробленим у Міносвіти, скорочується кількість уроків української мови і літератури, а предмет «Історія України» взагалі зникає.

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник, коментуючи цю заяву сказав, що «для запровадження 1 уроку на тиждень для більш поглибленого вивчення інформатики та введення уроків другої іноземної мови потрібні додаткові години, але додати 9-10 уроків на тиждень не дозволяють фізіологічні норми». Тому, за його словами, міністерство може піти на певні скорочення інших предметів.

Д.Табачник зазначив: «Не пам`ятаю конкретні цифри, але скорочення можливі, серед іншого вони можуть торкнутися української мови та історії».

З 1 вересня 2012 року запроваджується Державний стандарт початкової загальної освіти згідно з яким вчителі початкових класів мають викладати нові предмети: «Сходинки до інформатики», «Я у світі», іноземні мови та природознавство.