Союз азербайджанцев мира поздравил харьковчан с Днем города

Харьков. 23 августа. УНИАН. Союз азербайджанцев мира поздравляет харьковчан с Днем города.

От имени организации пожелания выразил вице-президент МАК, Герой казацкого народ, маршал Миршахин Исмаилов:

Дорогие харьковчане!

С любовью и уважением ко всем жителям Харькова поздравляем вас с Днем города.

23 августа по праву является датой, освященной нашей верной памятью о людях, ценой своей жизни отстоявших свободу и счастье многих поколений. Сегодня мы живем на мирной земле, объединяя усилия всех граждан нашего города и области, представителей власти ради процветания и благополучия родной Слобожанщины.

Мы желаем каждому харьковчанину сил, здоровья и искреннего стремления созидать жизнь, достойную героического прошлого нашего народа. Пусть труд и любовь к родному городу каждого его жителя станут залогом того, что Харьков всегда будет оставаться гордостью Украины.