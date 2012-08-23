Союз азербайджанцев мира поздравил харьковчан с Днем города
Пожелания каждому жителю
Харьков. 23 августа. УНИАН. Союз азербайджанцев мира поздравляет харьковчан с Днем города.
От имени организации пожелания выразил вице-президент МАК, Герой казацкого народ, маршал Миршахин Исмаилов:
Дорогие харьковчане!
С любовью и уважением ко всем жителям Харькова поздравляем вас с Днем города.
23 августа по праву является датой, освященной нашей верной памятью о людях, ценой своей жизни отстоявших свободу и счастье многих поколений. Сегодня мы живем на мирной земле, объединяя усилия всех граждан нашего города и области, представителей власти ради процветания и благополучия родной Слобожанщины.
Мы желаем каждому харьковчанину сил, здоровья и искреннего стремления созидать жизнь, достойную героического прошлого нашего народа. Пусть труд и любовь к родному городу каждого его жителя станут залогом того, что Харьков всегда будет оставаться гордостью Украины.