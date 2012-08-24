У Валківському районі зіткнулися дві іномарки: троє загиблих

Харків. 23 серпня. УНІАН. Поблизу села Золочівське Валківського району Харківської області внаслідок лобового зіткнення двох іномарок загинуло троє людей, ще восьмеро травмувалися.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на Валківського міжрайонного прокурора Ольгу Власенко.

За її даними, зіткнення автомобілів «Mitsubishi Lancer» та «Renault Trafic», які рухалися назустріч один одному, сталося 23 серпня близько 12.00 на трасі Київ-Харків-Довжанський.

На місці аварії загинув водій та пасажирка «Mitsubishi». Травми різного ступеня важкості отримали водій Renault Trafic та 8 його пасажирів, які поверталися до Валок зі шкільного базару в Харкові (у тому числі 10-річна дівчинка). Всі постраждалі доставлені до лікарні. Під час операції помер 54-річний пасажир автомобіля «Renault Trafic».

На місце події виїжджали Валківський міжрайонний прокурор та її заступник, слідчо-оперативна група слідчого управління ГУМВС України в Харківській області, керівництво та слідчо-оперативна група райвідділу міліції.

Порушено кримінальну справу за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).



У справі триває слідство. Його хід перебуває на контролі прокуратури Харківської області.