«Металіст» - не та команда, з якою можна легко поводитися - Ярославський

Харків. 24 серпня. УНІАН. «Металіст» - не та команда, з якою можна легко поводитися.

Так президент харківського клубу Олександр Ярославський прокоментував останні виступи команди в національній першості та Лізі Європи.



«Легкі неприємності нас тільки більше згуртували. Ми всі єдина команда, розхитати нас неможливо, це нереально. Гадаю, що хлопці ще підтягнуть свої кондиції, награють додаткові варіанти», - сказав О.Ярославський.

Президент клубу висловив також сподівання, що харків`яни і всі, хто уболіває за «Металіст», отримували максимальне задоволення від матчів.

«В усякому разі, ми докладаємо для цього всіх зусиль», - сказав О.Ярославський».

На знімку: Олександр Ярославський на трибуні серед уболівальників «Металіста».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА