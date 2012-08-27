«Весілля в Малинівці»: на Харківщині склали найбільший у світі рушник

Харків. 27 серпня. УНІАН. У селищі Малинівка Чугуївського району під час фестивалю сучасного весільного та обрядового мистецтва «Весілля в Малинівці - плюс» склали найбільший у світі рушник довжиною майже три кілометри.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, довжина рушника становить 2921 метр і 14 сантиметрів.

У складанні рушника взяли участь 19 територіальних громад Чугуївського району, а також представники Вовчанського, Печенізького та Великобурлуцького районів області. Рекорд зафіксував представник Книги рекордів Гіннеса.

Просто на фестивалі в Малинівці взяли шлюб вісім пар молодят, а також відсвяткувала «золоте весілля» подружня пара з Чугуївщини. Керівники області і району вручили молодятам і «золотим» ювілярам подарунки.

У рамках восьмого щорічного фестивалю відбулося представлення весільних обрядів різних народів, що мешкають на території України (грузинського, азербайджанського, татарського, єврейського тощо), прошов парад весільних оркестрів, на кількох майданчиках розігрувалися аукціони та проходили конкурси для дітей і дорослих, продавалися вироби народних майстрів. На святковому заході працювали майданчики «Покуть для молодят», «Тещине подвір`я»,«Гарбузяче містечко», «Баштан кума Сливи»,«Тато, мама, я - спортивна сім`я», виступали самодіяльні колективи та зірки естради.

У фестивалі взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, керівництво Чугуївського району, народні депутати.