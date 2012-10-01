ДТП у Харкові: троє загиблих

Харків. 1 жовтня. УНІАН. У Харкові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули троє людей, ще двоє були травмовані.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

30 вересня о 00.15 27-річний водій автомобіля «Toyota land cruiser», рухаючись по гравійній дорозі у лісосмузі, з невідомих причин не впорався з керуванням та врізався в дерево.

Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів (19-річний юнак та 18-річна дівчина) загинули на місці пригоди, ще двоє пасажирів (19-річні дівчини) отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до лікарні. Правоохоронці з’ясовують обставини аварії.