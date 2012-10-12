Екс-керівник держпідприємства розтратив 500 тис грн - прокуратура
00:05, 12 жовтня 2012Харьків
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Порушено кримінальну справу
Харків. 12 жовтня. УНІАН. У Харкові стосовно колишнього керівника державного підприємства за розтрату 500 тис грн порушено кримінальну справу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, кримінальна справа за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата коштів службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах) порушена 9 жовтня.
Порушення закону виявили працівники прокуратури Київського району Харкова під час перевірки.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.
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