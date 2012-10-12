Сьогодні оголосять лауреата Нобелівської премії миру: серед номінантів - Тимошенко

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Нобелівський комітет оголосить сьогодні лауреата Премії миру за 2012 рік.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», у списку - 231 претендент, зокрема, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, 42-й президент США Білл Клінтон, засновник WikiLeaks Джуліан Ассандж.

Як повідомляв УНІАН, екс-прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко увійшла до списку найбільш вірогідних кандидатів на отримання нинішньої Нобелівської премії миру, який склали букмекери.

За інформацією «Польського радіо», у цьому списку Ю.Тимошенко обіймає третє місце.

На думку букмекерів, найсерйознішим кандидатом на отримання Нобелівської премії миру є борець за права людини і права жінок Сіма Самар з Афганістану.

На другому місці - американський солдат Бредлі Менінг, який викрав і передав порталу WikiLeaks 250 тисяч конфіденційних дипломатичних документів США.

На даний час його заарештовано він очікує на суд. На четвертому місці серед кандидатів - єгиптянка Мегі Гобран, яку часто називають Матір`ю Терезою з Каїру. Вона допомагає найбіднішим дітям і жителям каїрських сламсів.

Закриває першу п`ятірку потенційних лауреатів Нобелівської премії кубинський лікар, один з головних борців за права людини – Оскар Еляс Біскет Гонзалес, якого за його діяльність позбавлено свободи на 9 років.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА