У Боровій відкриють унікальний фізкультурно-оздоровчий комплекс

Харків. 12 жовтня. УНІАН. 17 жовтня у селищі Борова буде введений в експлуатацію новий фізкультурно-оздоровчий комплекс.

Про це в ефірі програми «Час влади» поінформував голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, повідомляє сайт ХОДА.

Губернатор наголосив, що даний проект є унікальним для Харківщини.



«Цей проект дав нам чітке розуміння, як і де потрібно будувати фізкультурно-оздоровчі комплекси для того, щоб охопити заняттями фізичною культурою максимальну кількість людей, - сказав М.Добкін.

«Якщо говорити про плани на найближче майбутнє, - додав він, - то перші камені у фундамент будівництва таких комплексів закладені в містах Первомайський та Лозова».

Губернатор також сказав, що залежно від бюджету на 2013 рік буде плануватися будівництво ще в 3-4 населених пунктах подібних фізкультурно-оздоровчих комплексів.

Говорячи про фінансування будівництва таких комплексів, М.Добкін розповів про договір про реалізацію соціальних та економічних проектів Харківської області з НАК «Нафтогаз України».

«Частина коштів, які реалізуються за цим договором, йдуть на газифікацію Харківської області, частина - на ремонт об`єктів соціальної сфери та на реконструкцію доріг. І, звичайно ж, ми не залишили без уваги фізкультуру», - зазначив М.Добкін.