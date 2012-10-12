Заступника начвідділу Червонозаводського РВ виганяють з посади

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Заступника начальника Червонозаводського райвідділу міліції Харкова притягнуто до адміністративної відповідальності за сприяння незаконній торгівлі компакт-дисками.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прокурорі Харкова, викрити посадовця допоміг дзвінок на «гарячу лінію» прокуратури.

За даними прокурора Харкова Євгена Поповича, заступник начальника райвідділу, підполковник міліції замість припинення незаконної торгівлі з лотка запропонував торговцю щомісяця сплачувати йому по 2 тис грн. «Корупціонера затримали при передачі грошей», - зазначив прокурор.

Стосовно міліціонера складено протокол про скоєння корупційного правопорушення. Суд Дзержинського району Харкова за участю прокурора міста 3 жовтня розглянув протокол.

Заступника начальника Червонозаводського райвідділу міліції визнано винним у скоєнні адміністративного корупційного правопорушення та накладено максимальний штраф в розмірі 850 грн. Також міліціонер відсторонений від своєї посади, стосовно нього обрано міру запобіжного заходу «підписка про невиїзд». Зараз він оскаржує рішення суду.

Після вступу в законну силу постанови Дзержинського райсуду інформація про корупціонера буде внесена до Єдиного державного реєстру осіб, що скоїли корупційні правопорушення.