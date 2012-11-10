У Харкові зник безвісти колишній кандидат від опозиції Ільгов

Харків. 10 листопада. УНІАН. У Харкові зник безвісти колишній кандидат від Об’єднаної опозиції, керівник громадської організації «Прорвёмся» Андрій Ільгов.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Наталія Захарова, про зникнення А.Ільгова міліцію повідомила його дружина.

Згідно з інформацією дружини, А.Ільгов пішов з дому 4 листопада 2012 року близько першої години ночі і до цього часу не повернувся.

А.Ільгова оголошено в розшук, і міліція проводить відповідні заходи у зв’язку з його зникненням, повідомила Н.Захарова.

Кореспондентові УНІАН не вдалося додзвонитися на мобільні телефони А.Ільгова - номери «недоступні», а також до регіонального штабу Об’єднаної опозиції. У прес-службі обласної організації партії «Батьківщина» відповіли, що про зникнення Ільгова їм нічого невідомо.

А.Ільгов був кандидатом у народні депутати України по 176-му виборчому округу (Чугуївський район, Харківська область). 15 жовтня на з’їзді Об’єднаної опозиції «Батьківщина» він був знятий із кандидатів на користь представника партії «УДАР». У цьому окрузі перемогу на виборах здобув кандидат від Партії регіонів Дмитро Шенцев, на другому місці – самовисуванець Степан Гавриш.

Як пише харківське інформагентство Status quo, дружина А.Ільгова Катерина звернулася до міліції на 4-й день після того, як її чоловік пішов з дому. Дружина підозрює, що причиною зникнення чоловіка є його політична та громадська діяльність, проте про можливі погрози йому вона нічого не знає.