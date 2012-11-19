Кабмін звільнив Остапчука з посади начальника Південної залізниці

Харків. 19 листопада. УНІАН. Кабінет міністрів України розпорядженням від 19 листопада 2012 р. № 914 звільнив начальника Південної залізниці Віктора Остапчука у зв`язку з його обранням народним депутатом України.

Відповідне розпорядження розміщене офіційному сайті уряду.

Як повідомляв УНІАН, кандидат від Партії регіонів Віктор Остапчук переміг на одномандатному виборчому окрузі №177 в Харківській області під час виборів до Верховної ради України, які відбулися 28 жовтня 2012 року.

Довідка УНІАН. Віктор Остапчук народився 16 травня 1955 р. в м. Магнітогорськ Челябінської області (Росія). З 1977 р. працює на Південній залізниці. З 2000 по серпень 2005 р., а також з грудня 2005 р. по листопад 2012 р. - начальник Південної залізниці. З 2002 р. - депутат Харківської облради. Герой України, Почесний громадянин Харківської області (2007 р.). Очолював Харківську обласну організацію партії «Відродження».

Південна залізниця - одна із найстаріших залізниць Російської імперії (1869 р.) і одна з найбільших в нинішній Україні.

Залізнична мережа дороги розташована на північному сході України. Її протяжність перевищує 3000 км., розгорнена довжина головних шляхів перевищує 4000 км. ПЗ забезпечує транспортне обслуговування регіону з добувною промисловістю, машинобудівною індустрією та сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 мільйонів осіб.