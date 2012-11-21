Академія козацтва нагородила Президента Азербайджану Золотою зіркою героя

Харьков. 21 ноября. УНИАН. Международная академия казачества, в состав которой входят многие организации казаков Украины, наградила Президента Азербайджана Ильхама Алиева высшим орденом казачества – «Золотой звездой героя».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе азербайджанской диаспоры, присвоение «Золотой звезды героя» Президенту Ильхаму Алиеву было инициировано атаманом азербайджанского полка, Героем казацкого народа генерал-лейтенантом Фикратом Велиевым.

От имени своей организации Фикрат Велиев поздравил Президента Ильхама Алиева с высокой наградой и выразил уверенность в том, что деятельность главы государства и в дальнейшем будет содействовать укреплению дружбы между азербайджанским и украинским народами.

Как передает 1news.az со ссылкой на атамана Союза казаков Азербайджана Виктора Мерешкина, в Универсале, подписанным президентом Международной академии казачества, генералом армии Михаилом Ямненко, говорится, что Президент Азербайджана награждается «Золотой звездой героя» за активную работу и помощь казацкому народу, укрепление дружбы между азербайджанским и украинским народами, за развитие науки и возрождение традиций, культурных и духовных цінностей, а также за поддержку казачьих организаций.

По словам Виктора Мерешкина, ранее «Золотой звездой героя» был награжден президент Украины Виктор Янукович.

«Казакам Азербайджана поручена почетная миссия вручения награды»,- сказал Виктор Мерешкин.

Он также сообщил, что «Сичеславское Войско Запорожское», возглавляемое казачьим генералом Н.Гордиенко, представило к высшей награде - Ордену «Казацкая слава» - президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, первую леди Азербайджана Мехрибан Алиеву за проявленное милосердие, доброту, активную деятельность на благо народов и за помощь казачеству Азербайджана.