Металіст – ФК Харків 2:0

Харків. 22 жовтня. УНІАН. З рахунком 2:0 на користь Металіста завершилося харківське дербі.

Як передає кореспондент УНІАН, голи у ворота ФК Харків забили Обрадович (57, з пенальті) та Зезе (90+3).

Набравши 26 очок, Металіст дихає у спину динамівцям Києва (27), яких обійшов Дніпро (28).

ФК Харків, таким чином, погіршив своє турнірне становище і з 13 очками посідає 14 місце.

Матч був напружений до останніх хвилин, і, на думку тренера Металіста Мирона МАРКЕВИЧА, болільники у неділю побачили справжнє дербі. «Непросто нам грати, - зазначив він, - тому що команда Володимира БЕЗСОНОВА така непоступлива, не дає розгулятися».

«Я гадаю, що болільники отримали задоволення від сьогоднішньої гри, причому – від гри обох команд. І якщо ФК Харків й надалі так буде грати, я думаю, не повинно у них бути проблем. Команда добре потріпала нам нерви, і якщо б вони забили нам м’яч – не пам’ятаю, хто вийшов один на один, все могло б скластися по-іншому. Ми провели другий тайм краще, ніж перший, створили ще декілька моментів. Результат на влаштовує», - сказав М.МАРКЕВИЧ на післяматчевій прес-конференції.