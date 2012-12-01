В Харківській області зареєстровано 2,5 тисячі ВІЛ-інфікованих

Харків. 1 грудня. УНІАН. У Харківській області зареєстровано 2,5 тисячі ВІЛ-інфікованих.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Харківської міської ради з посиланням на директора обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» Сергія Дмитрієва.

За його даними, у 2011 році на ВІЛ перевірилися лише 3% мешканців регіону, 58% ВІЛ-інфікованих стали на облік, решта 42% обстежуються анонімно. Цього року зареєстровано 424 випадки виявлення ВІЛ-інфекції.

С.Дмитрієв також повідомив, що з 2,5 тис осяб, які стоять на обліку, понад 900 отримують антиретровірусне лікування. За його словами, від цих людей інфікуватися майже неможливо. Крім того, 99% майбутніх матерів, які приймають антиретровірусні препарати, народжують здорових дітей.

«Як показує практика, багато хто дізнається про свій статус уже в стадії СНІДу, коли, на жаль, уже й лікування не допомагає. Антиретровірусна терапія - це не принцип швидкої допомоги: стало погано - випив - стало легше. Це терапія, яка призначається за певного рівня імунітету, і людина має через кожні 12 годин приймати таблетки», - розповів С.Дмитрієв.

Він підкреслив, що коли перша схема лікування ВІЛ коштувала близько 1 тис дол на місяць, тепер вона обходиться у 120 грн на місяць, і терапію оплачує держава.