ДТП поблизу Вільхуватки: двоє загиблих

Харків. 4 грудня. УНІАН. Поблизу села Вільхуватка Нововодолазького району внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє людей, ще троє постраждали.

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 2 грудня близько 22.00 на 43 км автошляху Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта.

19-річний водій автомобіля ВАЗ-2105, виїжджаючи з під’їзної дороги, не надав перевагу в русі та зіткнувся з маршрутним мікроавтобусом Мercedes-Вenz-Sprint, що рухався по головному автошляху з Мерефи у напрямку Краснограда. Після зіткнення мікроавтобус злетів у кювет та перекинувся.

Внаслідок ДТП 43-річний водій та 32-річна пасажирка автомобіля Мercedes-Вenz-Sprint загинули на місці пригоди, троє пасажирів мікроавтобуса з тілесними ушкодженнями доправлені в лікарню.