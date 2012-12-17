До Тимошенко приїхала німецький лікар

Харків. 17 грудня. УНІАН. У Центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці» в Харкові до екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко прибула фахівець берлінської клініки «Шаріте» Аннет Райсхауер.

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердили у приймальні ЦКЛ «Укрзалізниці».

У приймальні зауважили, що німецький лікар прибула в ЦКЛ близько 15.35, її супроводжує перекладач. У даний час А.Райсхауер перебуває у головного лікаря ЦКЛ Михайла Афанасьєва.

«Один лікар приїхав - Аннет (Аннет Райсхауер – УНІАН). Вона з перекладачем. Зараз вона у головного лікаря, у Михайла Васильовича», - повідомили у приймальні.

Разом з тим співрозмовник агентства не зміг відповісти на питання, скільки часу А.Райсхауер перебуватиме у харківській лікарні.

У ЦКЛ зараз також працюють члени української частини міжнародної медичної комісії.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня 2012 року Ю.Тимошенко була госпіталізована з Качанівської виправної колонії до ЦКЛ «Укрзалізниці», з цього часу її процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс та А.Райсхауер. Німецькі фахівці періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки та надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.

Фото Володимира Кравченка (архів)