Харківська облрада затвердила бюджет області на 2013 рік

Харків. 20 грудня. УНІАН. Харківська обласна рада затвердила основні показники бюджету області на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення схвалити бюджет на наступний рік ухвалили депутати сьогодні на XVIII сесії обласної ради.

Загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2013 р. встановлено у сумі 5 млрд. 34 млн.грн. 929 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено в сумі 4 млрд 885 млн 616 тис грн., спеціального фонду – 149,3 млн грн.

Обсяг видатків обласного бюджету на 2013 р. затверджено на рівні 5 млрд. 034 млн грн 929 тис грн.

Враховані видатки по галузях , а саме: на галузь «Освіта» передбачені кошти у сумі понад 711 млн грн., галузь «Охорона здоров’я» – понад 1 млрд грн., галузь «Фізкультура і спорт» – понад 37 млн. грн., обсяг витрат на соціальний захист населення – майже 172 млн., культуру та мистецтво – 101,8 млн грн.

Крім того, в бюджеті передбачені видатки за рахунок субвенції з Державного бюджету України, що мають цільове призначення. Так,1,9 млрд грн передбачено на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства; 40,3 млн грн – на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом «гроші ходять за дитиною»; 591,9 млн грн – на субсидії та пільги населенню на оплату електроенергії , водопостачання; на компенсацію виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на транспорті загального користування - 89 млн грн.; 19,4 млн грн. – на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги; 12 млн грн – на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії; 11,3 млн грн – часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

В головному фінансовому документі області на 2013 рік також передбачені кошти субвенції з держбюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на суму 36 млн грн. Ці кошти будуть розподілені після узгодження та узагальненого переліку об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг.