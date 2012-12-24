Власником ФК «Металіст» стане група компаній «ГазУкраїна»

Харків. 24 грудня. УНІАН. Група компаній «ГазУкраїна» повідомляє про досягнення домовленостей щодо придбання футбольного клубу «Металіст» у бізнесмена Олександра Ярославського.

Як передає кореспондент УНІАН, повідомлення про це розміщене на офіційному сайті клубу.

Компанія заявила, що підтримає команду на відповідальному етапі розвитку і виступить в якості інвестора футбольного клубу.

«Поділяючи стурбованість Олександра Ярославського за долю команди, наша компанія погодилася виступити в якості інвестора клубу і забезпечити його стабільне фінансування. Це дозволить зберегти колектив і продовжити розвиток команди. Для нас велика честь підтримати ФК «Металіст», і ми будемо докладати максимальних зусиль для продовження славних традицій однієї з найстаріших команд українського футболу», - йдеться в заяві «ГазУкраїна».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Олександр Ярославський оприлюднив заяву, що з 24 грудня склав із себе повноваження президента ФК «Металіст» і передав зобов`язання з його фінансування іншому інвестору.

У своїй заяві О.Ярославський назвав причину свого рішення скласти повноваження президента ФК «Металіст».

«Є єдина (вона ж головна) причина, з якої я змушений залишити клуб: незрозумілі претензії міської влади до мене як до інвестора і, як наслідок, безпрецедентний психологічний тиск, який чиниться на команду і колектив. Ця нездорова атмосфера ставить під загрозу все, що створено важкою працею багатьох людей», - заявив О.Ярославський.

19 грудня 2012 року депутати Харківської міськради прийняли звернення до голови облради Сергія Чернова з проханням передати ОСК «Металіст» в комунальну власність міста Харкова.

У 2007 році, на період реконструкції та підготовки до Євро-2012, ОСК «Металіст» було передано містом в управління Харківської обласної ради.

20 грудня в інтерв`ю Ua.championat.com президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський заявив, що може припинити фінансування клубу у зв`язку із заявами мера Харкова Геннадія Кернеса про те, що стадіон «Металіст» має бути повернуто в комунальну власність Харкова.

Раніше президент ФК «Металіст» назвав такі дії «махновщиною» і сказав, що готовий віддати Г.Кернесу і стадіон, і команду.

В інтерв`ю виданню Forbs О.Ярославський заявив, що всі домовленості про державно-приватне партнерство в рамках реконструкції стадіону «Металіст» у Харкові порушені.

Президент ФК «Металіст» підтвердив, що між ним і Г.Кернесом є особисті конфлікти. «Держава гарантує захист інвестора. А нинішня ситуація – це грабіж серед білого дня», - наголосив він.

У свою Г.Кернес заявив, що стадіон використовується неефективно, а О.Ярославський, не маючи на це юридичного права, монополізував право експлуатації арени.

21 грудня голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, коментуючи конфліктну ситуацію, заявив про те, що він не виключає можливості продажу стадіону «Металіст» приватній особі.

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» на 40 тисяч глядацьких місць був реконструйований до Євро-2012 і офіційно відкритий 5 грудня 2009 р. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена О.Ярославського (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH і ФК «Металіст), 70% - бюджетні кошти. Загальна сума внесених у той час в реконструкцію стадіону інвестицій становила 95,3 млн. дол. У 2011 р. О.Ярославський додатково інвестував у реконструкцію ігрового поля стадіону «Металіст» близько 3 млн. євро.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА