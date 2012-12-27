В Харківській області за добу внаслідок пожеж загинуло четверо людей

Харків. 27 грудня. УНІАН. В Харківській області за останню добу внаслідок пожеж загинуло четверо осіб.

Як повідомили УНІАН в Головному територіальному управлінні МНС в Харківській області, у всіх чотирьох випадках причиною загорання стало необережне поводження з вогнем.

Всі пожежі з людськими жертвами сталися в сільській місцевості: в Куп’янському, Дергачівському та Краснокутському районах.

Зокрема, 26 грудня пожежа сталася в селі Велика Шапківка Куп’янського району - на вулиці Ватутіна, 6 горів дерев’яний житловий будинок, який знаходився поодаль від решти будинків. Загоряння помітили випадкові перехожі, йдучи на роботу.

До місця виклику прибув пожежно-рятувальний підрозділ з міста Куп’янськ, що за 20 км. На момент прибуття рятувальників будинок горів повністю на площі 42 кв. м. Дах був зруйнований.

Пожежа була ліквідована о 09.15, до 12.40 рятувальники розбирали обгорілі уламки конструкцій хатини, під час чого були знайдені тіла двох чоловіків: господаря, 1961 року народження, та його товариша, 1954 року народження.

Того ж дня о 17.10 трапилася пожежа на території приватного домоволодіння в селі Безруки Дергачівського району на вул. Шевченка, 80. Горіла літня кухня на площі 16 кв. м. У ній під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло господаря оселі, 1955 року народження. Пожежа ліквідована о 17.38.

27 грудня о 03.46 також у літній кухні в результаті пожежі загинув чоловік, 1951 року народження. Подія трапилась в селі Олексіївка Краснокутського району на вулиці Суворова, 22.

За попередніми даними, всі пожежі пов’язані з необережним поводженням з вогнем, наголосили в управлінні.