У палаті Тимошенко встановили штучну ялинку

Харків. 27 грудня. УНІАН. У палаті Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де знаходиться екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, встановили новорічну штучну ялинку.

Як повідомили кореспондента УНІАН у лікарні, ялинку встановили співробітники медичного закладу.

Також зараз працівники клініки прикрашають вхід до ЦКЛ «Укрзалізниці» та хол лікарні новорічними та різдвяними прикрасами.

Разом з тим захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Андрій Кожем’якін сьогодні повідомив журналістам, що у палату, де перебуває екс-прем’єр, вдалося передати тільки ялинкові прикраси, захисту відмовили у дозволі передати новорічну ялинку.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем`єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров`я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні «Укрзалізниці» в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом медиків із берлінської клініки «Шаріте».