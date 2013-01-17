Видобування сланцевого газу на Харківщині принесе країні 150 млрд грн

Харків. 17 січня. УНІАН. Проект розробки родовищ сланцевого газу в Харківській області дасть змогу залучити до державного і місцевого бюджетів не менш як 150 млрд грн доходу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав сьогодні на сесії Харківської облради міністр екології і природних ресурсів України Олег Проскуряков, розповідаючи про перспективи видобування сланцевого газу в регіоні.

«Оптимістичний сценарій передбачає, що розробка може тривати 25 років. При цьому до всіх бюджетів, як місцевого, так і державного, надійде не менш як 150 мільярдів гривень доходу», - сказав О.Проскуряков.

За його словами, початковий етап розвідки може становити 5-6 років. «Мінімальний обсяг інвестицій – 410 мільйонів доларів, планується 15 розвідувальних свердловин», - повідомив міністр.

Після цього, додав він, «якщо буде комерційне відкриття і ми захистимо запаси нетрадиційних вуглеводнів, вже розроблятиметься проект розробки цих площ».

За наявними розрахунками газодобувної компанії, повідомив міністр, оптимістичний сценарій передбачає через 20 років видобування газу в обсягах до 25 млрд кубометрів газу на рік, а доходи можуть становити більш як 50 млрд дол.

«Базовий сценарій компанії «Shell» передбачає більш як 10 млрд доларів, оптимістичний – більш як 50 млрд доларів. Протягом 10 років за базовим сценарієм ми можемо наростити видобуток сланцевого газу до 10 млрд куб. м на рік, а при піку видобутку років через 20 дійти до 25 млрд куб. м», - сказав О.Проскуряков.

Як повідомляв УНІАН, Харківська облрада 17 січня схвалила проект договору про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться на одній з найперспективніших ділянок, – «Юзовській», частина якого розташована на території області. У своєму коментарі міністр екології і природних ресурсів України Олег Проскуряков повідомив, що угоду між урядом України та інвесторами нетрадиційного видобування газу в Харківській області планується підписати до кінця січня ц.р.

Довідка УНІАН. У лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення УРП щодо Юзовської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область) площ із запасами сланцевого газу.

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розділ продукції на видобування газу на Олеській і Юзовській площах стали компанії Сhevron і Shell.