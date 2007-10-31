СЕМ не має права проводити альтернативні збори акціонерів ”Турбоатома”

Компанія "Сварог Ессет Менеджмент" (СЕМ - міноритарний акціонер ОАО "Турбоатом" (Харків) не має права проводити альтернативні збори акціонерів заводу.

Про це 30 жовтня заявив агенції "SQ" заступник гендиректора "Турбоатома" Олексій Черкаський.

За його словами, дирекція "Турбоатома" 10 вересня 2007 р. одержала повідомлення СЕМ про необхідність проведення позачергових зборів акціонерів. Лист був відправлений з с.Тропове Вінницької області і йшов поштою 20 днів. 20 вересня дирекція ухвалила рішення провести 5 листопада (початок об 11.00) збори акціонерів на вимогу СЕМ, який запропонував заслухати звіти правління і ревізійної комісії за підсумками першого півріччя 2007 р. Дирекція "Турбоатома" повідомила про ухвалене рішення СЕМ і почала підготовку до проведення зборів. Оскільки адреси, яку вказав акціонер, у Харкові немає, було вирішено провести збори на "Турбоатомі".

За словами А.Черкаського, не зважаючи на те, що вимоги СЕМ були задоволені, акціонер вирішив проводити збори самостійно того ж дня, 5 листопада (початок об 11.00), але за адресою вул..Мироносицька, 42, уклавши договір на організацію зборів з компанією ТОВ "Реєстр Холдинг". Крім того, акціонер опублікував інформацію про зміни у порядку денному зборів, наприклад, включивши до нього питання: внесення змін до статуту "Турбоатома", скасування рішення зборів акціонерів від 28 серпня про зміну форми випуску акцій, відкликання і обрання голови і членів наглядової ради й ревізійної комісії, а також - відкликання і обрання гендиректора.

За словами А.Черкаського, акціонер має право проводити збори без згоди дирекції, якщо вона не дала позитивної відповіді через 20 днів після отримання запиту. Оскільки керівництво "Турбоатома" погодилося на пропозицію провести збори акціонерів, "Сварог" не має права проводити альтернативні збори. Крім того, зміни до порядку денного зборів повинні вноситись через дирекцію, а цього зроблено не було.

А.Черкаській зазначив, що СЕМ не направив запрошення на збори представникам Фонду держмайна (ФДМУ) і корпорації "Укратомпром". ФДМУ і Держкомісія з цінних паперів і фондового ринку 23 жовтня провели нараду, на якій було вирішено, що представники ДКЦПФР будуть присутні на обох зборах. Складнощі також можуть виникнути у зв`язку з тим, що ще не відомі проекти рішень зборів, що проводяться "Сварогом", і немає можливості підготувати рішення з голосування представника ФДМ. Згідно із законом проекти рішень повинні бути відомі за 5 днів до зборів, але їх організатори планують оприлюднити проекти в день зборів.

За словами А.Черкаського, складно передбачити, на що розраховують ініціатори зборів, не запрошуючи представників ФДМУ, який володіє більше 75% акцій. Можливо, з`явиться неправомочний протокол зборів, який СЕМ використовуватиме в своїх інтересах.