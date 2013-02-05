Вже є перші експонати для Музею кінематографічної історії Харкова

14:31, 05 лютого 2013
Харьків
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Маренич: експозиція поповнюватиметься

Харків. 5 лютого. УНІАН. Громадська організація «Харьковская сирень» придбала перші експонати для Музею кінематографічної історії Харкова, який відкриється в кінотеатрі «Боммер».

Вікторія Маренич. Прес-конференція «Харьковская сирень». 18 грудня 2012

Про це поінформувала начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації – співголова оргкомітету кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич, повідомляє сайт ХОДА.

За її словами, організація має в своєму розпорядженні 10 афіш початку XX століття, 1914-1917 років, трьох харківських кінотеатрів – «Ампір», «Мішель» та «Модерн».

В.Маренич зазначила, що такі афіші поширювалися серед людей, які приходили подивитися фільм, як безкоштовно, так і за гроші. Наприклад, ціна програми кінотеатру «Ампір» коштувала 5 копійок.

«Для нас дуже цікавий кінотеатр «Ампір», тому що він був розташований на вулиці Сумській, 5, у будинку Дмитра Харитонова – людини, яка дуже багато зробила для становлення кінематографа. Це його кінотеатр і оригінальна афіша із демонстрацією в репертуарі з 13 травня 1917 року його фільму «Життя барона» за п`єсою Максима Горького «На дні». Для нас це дуже важливо, тому що в цьому році ми плануємо на цьому будинку відкрити меморіальну дошку», – сказала В.Маренич.

Вона також додала, що кінотеатри «Модерн» та «Мішель» знаходилися на початку вулиці Московської.

Співголова фестивалю зазначила, що в афішах були наведені анонси наступних фільмів і невелика анотація – опис того фільму, який пропонується увазі глядачів. Також уже тоді була використана реклама – наприклад, на одній з афіш наведена реклама косметичної фабрики.

«Ще дуже цікава примітка: «Адміністрація кінотеатру «Ампір» уклінно просить відвідувачів не стояти в проходах і на сходах, проходити у верхнє фойє і не виходити до дзвінка, по можливості дотримуватися тиші, знімати капелюхи і кашкети, не стукати стільцями під час антрактів». Власне кажучи, нічого з часів початку минулого століття істотно не змінилося. Хіба що в наші часи варто було б додати «не шарудіти гучно попкорном», – зазначила В.Маренич.

Також вона звернулася до харків`ян з проханням переглянути особисті архіви – якщо в них є література, техніка, квитки, афіші та інші речі, пов`язані з історією кіно, організація «Харьковская сирень» готова придбати їх для музею. Співголова фестивалю додала, що для музею кінематографічної історії Харкова це безцінні речі, які прикрасять його експозицію.

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