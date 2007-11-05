Збори акціонерів “Турбоатому” не відбулися

Одні з двох зборів акціонерів харківського ВАТ "Турбоатом", які мали відбутися 5 листопада в приміщенні ДП "Харківстандартметрологія", не відбулися.

Як повідомив журналістам представник ТОВ "Реєстр Холдинг", яке уклало договір на організацію і проведення позачергових зборів акціонерів ОАО "Турбоатом" з компанією "Сварог Ессет Менеджмент" (СЕМ - міноритарний акціонер ВАТ "Турбоатом" (Харків), ініціатор проведення позачергових зборів акціонерів), 29 жовтня "Реєстр Холдинг" одержав ухвалу Ленінського районного суду Дніпропетровська від 17 серпня, яким суд заборонив ТОВ "Реєстр-холдинг" складати і надавати кому-небудь в будь-якій формі реєстр власників цінних паперів ВАТ "Турбоатом". Він також зазначив, що виконуючи умови договору, представники ТОВ "Реєстр-холдинг" 5 листопада прибули на місце проведення зборів з необхідними для проведення зборів документами. Протягом години, яка була відведена для реєстрації, представники компанії складали списки осіб, які прибули на збори, і уточнювали необхідні для реєстрації дані. "У зв`язку з тим, що за станом на 10.30 ухвалу суду не було скасовано, реєстратор був вимушений повідомити акціонерів про те, що проведення зборів неможливе", - підкреслив він. За словами представника "Реєстр-Холдинг", компанія до останнього моменту сподівалася, що ухвала суду буде скасована, і збори відбудуться.

Генеральний директор ВАТ "Турбоатом" Віктор Суботін заявив акціонерам, що зібралися, і журналістам, що зрив зборів акціонерів був організований компанією "Реєстр-холдинг", якою керує СЕМ. Він зазначив, що ця компанія, наперед знаючи, що не має права проводити збори, офіційно направила запрошення акціонерам і повідомила дирекцію про необхідність проводити збори. "Дирекція заводу, не знаючи про те, що збори фактично не будуть проведені, зробила все можливе, щоб вони відбулися", - підкреслив В.Суботін. Він також заявив, що "зрив зборів акціонерів "Турбоатома" - це боротьба з підприємством і його акціонерами за контроль над ним". "Вони наперед знали, що проведення зборів неможливе, все спланували і зірвали збори. Це чергова рейдерська атака на "Турбоатом", організована приватним акціонером, який при потуранні органів держуправління дозволяє собі так ставитися до підприємства і людей", - підкреслив В.Суботін.

Як повідомив кореспондент агенції "SQ", що знаходиться на інших зборах, які проходять на території "Турбоатома", тут продовжили час реєстрації, щоб могли реєструватися ті акціонери, які спочатку прибули на збори в "Харківстандартметрологію". За ініціативою В.Суботіна була організована доставка акціонерів зі зборів в "Харківстандартметрології" (серед акціонерів багато людей літнього віку та з інших міст).

Заступник директора СЕМ Олена Уманська у відповідь на питання журналістів, чому СЕМ так часто ініціює проведення зборів акціонерів "Турбоатома", заявила, що акціонер, що володіє більш ніж 10% акцій, яким є СЕМ, може на законних підставах скликати збори акціонерів з будь-якого приводу і у будь-який момент, у тому числі і в ніч з 31 грудня на 1 січня.

Збори акціонерів почалися близько 12.00. На порядку денному - два питання: звіт дирекції і звіт ревізійної комісії за 9 міс. 2007 р.