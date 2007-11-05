У філармонії новий клавесин за ? 30 тис.

8 листопада 2007 року у Концертному залі Харківської обласної філармонії відбудеться презентація інструменту однієї з найкращих у світі клавесинних фірм "Atelier Marc Dukornet" /Париж/. Клавесин був придбаний на кошти, зібрані фондом "Ренесанс" на проведеному за ініціативою голови облдержадміністрації Арсена Авакова благодійному концерті, який відбувся в Управлінні Національного банку України у Харківській області. Інструмент ручної роботи, який коштує близько 30 тисяч євро, виготовлений на замовлення Харківської філармонії влітку 2007 року. 8 жовтня він прибув до Харкова.

Для виготовлення клавесину були використані різні породи дерева – горіх, альпійська ялина, палісандр та ін. Інструмент інкрустований позолотою. Завдяки його появі стало можливим повноцінне концертне виконання старовинної музики.

На презентації клавесину будуть продемонстровані усі виразні можливості інструменту. Він звучатиме соло, в ансамблі з голосом, з духовими та струнними інструментами, з хором, з симфонічним оркестром. Репертуарний діапазон – від старовинної музики /Й.С.Бах, Г.Ф.Телеман, Д.Барбіроллі/ до творів сучасних композиторів /В. Птушкін, М. Стецюн/ і навіть джазових імпровізацій /С. Давидов/.