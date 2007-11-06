Аваков створює сайт про голодомор 1932-33 рр.

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен Аваков ініціює створення інтернет-порталу, присвяченого Голодомору 1932-33 рр. в Харківській області.

Про це повідомляється на персональному сайті А.Авакова.

Як сказано в повідомленні, публікація губернатором на блозі "Української правди" архівних документів про Голодомор 1932-33 рр. "викликала небачену за активністю та запеклу за формою дискусію". А.Аваков підкреслив, що "опублікувати архівні документи його примусила позиція деяких політиків-маргіналів, озвучена в програмі "Свобода з Савіком Шустером".