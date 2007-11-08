32 млн. грн. за 9 міс. витрачено на ремонт харківських доріг

За 9 місяців на ремонт харківських доріг спрямовано 50,3 млн.грн.

За даними управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку, для забезпечення безпеки руху транспорту за рахунок бюджетних коштів на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі за 9 місяців 2007 року витрачено 18,1 млн. грн. Поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста виконано на суму 32,2 млн. грн., у тому числі мостів – на 767,9 тис. грн.

Також здійснюється встановлення дорожніх знаків, заміна світлофорів, нанесення та відновлення дорожньої розмітки. Освоюється нова дорожня техніка: вакуумні підмітально-збиральні машини "Джонсон", "Бродвей-Синьйор" та пневмострумінний ремонтер "Sovalko SR-800".

Усього за 9 місяців 2007 року на утримання, капітальний і поточний ремонти доріг спрямовано 50,3 млн. грн.

Повідомлення Харківської міськради