Аваков поспілкувався з послом Франції

Голова облдержадміністрації Арсен Аваков провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом Французької республіки в Україні Жан-Полем Везіаном, який приїхав до Харкова на чолі представницької делегації французьких бізнесменів. У зустрічі взяли участь заступник голови облдержадміністрації Людмила Бєлова і начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв`язків і євроінтеграції Віктор Коваленко.

Арсен Аваков високо оцінив різносторонні зв`язки Харківської області з Французькою республікою. Кажучи про економічне співробітництво, він підкреслив, що українську сторону, перш за все, цікавлять інновації і високі технології. Керівник області також звернув увагу гостей з Франції на те, що Харківщина є лідером в Україні по збиранню податків і залученню зарубіжних інвестицій, що, безумовно, свідчить про її високий потенціал.

У свою чергу Надзвичайний і Повноважний посол Французької республіки наголосив на високій динаміці розвитку двосторонньої співпраці і успіхах в області освітніх програм. Жан-Поль Везіан повідомив, що головною метою його нинішнього візиту до Харкова є вручення дипломів 22 студентам Харківського Національного економічного університету, який співробітничає з французьким університетом Ліон-2. На думку пана Посла, одержання дипломів про "подвійну" україно-французьку освіту значно розширить можливості українських випускників при працевлаштуванні і, в першу чергу, це торкається французьких підприємств і фірм, які вже працюють або збираються працювати на українському ринку. "Французькі підприємства вже вклали в Харківську область більше 560 мільйонів доларів. Звичайно, можна зробити і більше", - сказав Жан-Поль Везіан.

Представники французьких ділових кіл, що взяли участь у зустрічі, розказали керівникам Харківської області про спеціалізацію своїх підприємств і плани співпраці з українською стороною. Вони наголосили на високій якості підготовки фахівців у харківських вузах і своїй зацікавленості в залученні їх до взаємовигідної співпраці.

Заступник голови облдержадміністрації Людмила Бєлова подякувала членам французької делегації за високу оцінку, дану харківській вищій школі, і розповіла про співпрацю харків`ян з вузами Франції в області науки і освіти. "На жаль, не так багато студентів з Франції навчаються зараз в наших вузах, але ми сподіваємося усунути цю прогалину в нашій взаємній діяльності", - сказала Людмила Бєлова.