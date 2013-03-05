Для доставки Тимошенко до суду досить 30-40 хвилин - командир в/ч 3005

Харків. 5 березня. УНІАН. Державна пенітенціарна служба України готова забезпечити доставку екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко на засідання Київського районного суду Харкова у справі ЄЕСУ, яке продовжиться сьогодні о 14.30.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у приміщенні Апеляційного суду Харківської області, де Київський райсуд Харкова слухає справу ЄЕСУ, повідомив начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащиков.

«Так, встигнемо», - наголосив він, відповідаючи на запитання про можливість доставки екс-прем’єра на сьогоднішнє засідання суду.

І.Колпащиков підкреслив, що в нього є довідка, видана головним лікарем ЦКЛ «Укрзалізниці» Харкова Михайлом Афанасьєвим, про те, що стан здоров’я Ю.Тимошенко дозволяє їй брати участь у судових засіданнях.

«У колонію нікуди завозити не потрібно. У мене є довідка головного лікаря Центральної лікарні клінічної, там, де вона знаходиться, тому мені нічого для цього не потрібно», - сказав І.Колпащиков.

У свою чергу, командир військової частини № 3005 Внутрішніх військ МВС України Юрій Макарчук, який керує етапуванням ув’язнених, сказав, що для доставки Ю.Тимошенко на засідання Київського райсуду Харкова потрібно близько 30-40 хвилин.

За його словами, підсудний доставляється до суду за годину до початку засідання.

«Ми готові виконувати завдання», - запевнив Ю.Макарчук.