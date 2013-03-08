У Харкові представники Чехії та харків'яни вшанували пам'ять жертв фашизму

Харків. 8 березня. УНІАН. Делегація із Чеської Республіки відвідала братську могилу жертв фашизму у Харкові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, церемонія покладання квітів до пам`ятника жертвам фашизму пройшла сьогодні, 8 березня, на території Обласної клінічної лікарні.

У заході також взяв участь заступник Харківського міського голови з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста Ігор Терехов.

«Ми хочемо висловити нашу братню вдячність чеському народу, який у роки Великої Вітчизняної війни разом з радянським народом поклав край фашизму. Радянські та чеські бійці боролися пліч-о-пліч й перемогли цю коричневу чуму. Сьогодні тут багато молодих людей, які повинні перейняти естафету у старшого покоління й не дати відродитися фашизму ніколи», - сказав у своєму виступі І.Терехов.

Під час офіційної частини представники чеської сторони виступили з пропозицією встановити на місці загибелі поранених солдатів та медперсоналу новий обеліск. За їхніми словами, проект пам`ятника за ініціативи уряду Чеської Республіки вже розроблений та буде запропонований Харкову.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня до Харкова прибула делегація Чехії, яка планує відвідати пам`ятні місця та взяти участь в урочистих заходах з нагоди 70-річчя з дня відомої битви Великої Вітчизняної війни з німецько-фашистськими загарбниками, яка відбулися під селом Соколове Зміївського району. Учасники делегації планують ознайомитися з історичними пам`ятками війни, пов`язаними з чехословацьким батальйоном, який брав участь у героїчних битвах на Харківщині. До офіційної делегації входять представники Міністерства оборони Чехії, парламенту та інших організацій. Серед членів неофіційної делегації є родичі учасників бойових подій у Зміївському районі.

Довідка УНІАН. У березні 1943 року в госпіталі 69-ї армії, в Клінічному містечку Харкова (нині - територія Обласної клінічної лікарні), перебували на лікуванні поранені радянські воїни та солдати чехословацького батальйону.

Під час контрнаступу німецьких військ 15 березня 1943 року місто було повторно здане групі, що складалася з 1-ї та 2-ї танкових дивізій СС. До шпиталю, де перебували поранені радянські та чехословацькі воїни, прорвалися танки дивізії СС «Лейбштандарт-СС Адольф Гітлер» під командуванням оберштурмбаннфюрера CC Шульца, який організував звірячу розправу. З 14 по 17 березня фашисти розстріляли понад 1000 тяжкопоранених, у тому числі 10 чехословацьких воїнів, а також медиків, які намагалися захистити поранених. Понад 300 осіб були живцем спалені вогнеметами.