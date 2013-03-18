Сьогодні розпочався Великий піст

Харків. 18 березня. УНІАН. Сьогодні у православних та греко-католиків розпочався Великий піст. Він триватиме сім тижнів до Великодня, який цього року святкуватимуть 5 травня.

У перші два дні посту і в Страсну П`ятницю рекомендується утриматися від їжі, а решту часу дотримуватися помірності в їжі – обходитися без м`яса, яєць та молочних продуктів.

Для людей похилого віку, хворих, маленьких дітей, вагітних і жінок, що годують немовлят, а також мандрівників, військових та ув`язнених піст може бути не таким суворим. Дітям, зазвичай, рекомендують утриматися від солодощів.

Як правило, обмеження залежать від способу життя, роботи, стану здоров`я.

Благословення на особливості вживання їжі в піст християни беруть у священика.

Церква наголошує, що у Великий піст не стільки потрібно обмежувати себе в їжі, скільки перебувати у духовному зосередженні. У цей період віруючі присвячують вільний час пізнанню Творця, розмірковуванням про сенс життя, душу, добро і зло. Церква закликає зосередитися на внутрішньому стані, боротися з проявами гніву, образи, засудження.