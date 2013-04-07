Сьогодні журналістів не пустять до Тимошенко - начальник колонії

Харків. 7 квітня. УНІАН. Сьогодні представників преси не пустять до екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка знаходиться в стаціонарі ЦКЛ «Укрзалізниця» в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед медзакладом сказав журналістам начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащиков.

«Сьогодні не буде дозволено пресі відвідати Ю.Тимошенко», - підкреслив він.

На запитання журналістів, коли ж буде надано дозвіл відвідати екс-прем’єра, начальник колонії сказав: «Тоді, коли буде офіційно доставлено заяву (з проханням про зустріч із Ю.Тимошенко - УНІАН)».

У відповідь на це багато журналістів заявили, що вже неодноразово подавали заяви з проханням дозволити зустріч з екс-прем’єром.

Журналіст видання «Лівий берег» прямо на брифінгу через народного депутата Арсена Авакова спробувала передати І.Колпащикову відповідну заяву.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко, зокрема, закликала журналістів приїхати 7 квітня до неї в лікарню і бути присутніми під час складання працівниками Качанівської колонії чергового акту щодо нібито її «відмови» їхати до Києва на засідання суду у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня.

Сьогодні, 7 квітня, І.Колпащиков повідомив, що Ю.Тимошенко не будуть доставляти на завтрашнє засідання Печерського райсуду Києва, де планувалося провести допит свідка Віталія Гайдука у справі про вбивство Є.Щербаня, оскільки суддя, який повинен проводити засідання суду, знаходиться на лікарняному.

