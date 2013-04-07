Тимошенко можуть вивозити на судові засідання прямо з лікарні

Харків. 7 квітня. УНІАН. Начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащиков не виключає, що екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко можуть етапувати на судові засідання одразу з Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» без вивезення у виправний заклад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.Колпащиков сьогодні сказав журналістам перед ЦКЛ «Укрзалізниці», відповідаючи на питання, чи можливе етапування екс-прем’єр прямо з медзакладу.

«Можлива ситуація», - сказав І.Колпащиков.

За його словами, відміна сьогоднішнього етапування пов’язана виключно з хворобою судді Печерського райсуду Києва, який мав проводити допит свідка Віталія Гайдука у справі про вбивство у 1996 році депутата та бізнесмена Євгена Щербаня.

«Ви не спекулюйте на причині. Причина невивозу та, про яку ми говоримо сьогодні, - це хвороба судді, от і все», - сказав начальник колонії.

І.Колпащиков зазначив, що Ю.Тимошенко було повідомлено про це, і вона сприйняла цю інформацію «нормально».

«Все розказали, вона в курсі справи, що засідання суду завтра не відбудеться, що суддя захворів. Абсолютно нормально поставилася до цього. Сприйняла, ніяких питань», - сказав І.Колпащиков.