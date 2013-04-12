З території Харківщини протягом тижня вивезуть ще одну партію меланжу

Харків. 12 квітня. УНІАН. З території Складу ракетного пального Сухопутних військ у Шевченківському районі Харківської області для утилізації протягом тижня вивезуть четверту партію меланжу вагою 380 тонн.

Як повідомив УНІАН начальник Регіонального медіа-центру МО України (Харків) підполковник Дмитро Горбунов, вивезення меланжу відбувається в рамках реалізації проекту Україна-ОБСЄ.

За його даними, на території складу 11 квітня розпочалося завантаження цього токсичного компонента ракетного палива до семи спеціальних залізничних цистерн.

Після завантаження меланж буде направлено до Російської Федерації для подальшої утилізації на одному з державних підприємств оборонно-промислового комплексу неподалік Нижнього Новгорода.

За словами командира Складу ракетного пального Сухопутних військ Олександра Ніколаєва, за допомогою фінансової підтримки ОБСЄ в першій половині 2012 року з військової частини вивезли 2 тис. тонн окислювача ракетного пального меланж.

«Торік 18 грудня ми продовжили вивезення залишків меланжу і до цього часу успішно відправили три партії по близько 380 тонн», - зауважив О.Ніколаєв.

За його даними, до кінця літа 2013 року передбачено вивезення з території області всього меланжу.

«До цього часу на Складі ракетного пального зберігалося понад 1,9 тис. тонн меланжу. На завантаження наступних 380 тонн піде декілька 5-6 днів. Потім, після погодження усіх процедур перетинання кордону, небезпечну речовину під охороною направлять у сусідню Росію. Таким чином, із вивезенням цієї четвертою партії меланжу, у нас залишиться ще майже 1,5 тис. тонн меланжу та рідини інших типів», - повідомив О.Ніколаєв.

За його словами, вивезення наступної, п’ятої, партії меланжу заплановано на другу половину травня 2013 року.

У Міноборони також повідомили, що напередодні завантаження четвертої партії меланжу умови виконання міжнародного договору у військовій частині перевірили співробітники офісу ОБСЄ та експерти програми ОБСЄ – Україна. «Гості високо оцінили порядок зберігання небезпечної речовини та систему охорони на військовому об’єкті», - зазначили у відомстві.

Довідка УНІАН. Фінансову сторону забезпечення даного довгострокового проекту, який розпочато у 2009 році, повністю забезпечили Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща, Угорщина, Фінляндія, Чехія, Швеція та США.

Станом на 11 квітня в Харківській області на Складі ракетного пального Сухопутних військ залишається ще понад 1,9 тис. тонн меланжу та рідини інших типів.