У сусідів розкрадуть раритетні землі

Сумська область. 23 листопада. УНІАН. Правоохоронці Сумщини порушили сім кримінальних справ стосовно посадових осіб, які видавали дозволи на приватизацію земель, що мають історичну і культурну цінність.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник управління Державної служби з питань боротьби з економічними злочинами УМВС України в Сумській області Володимир АФАНАСЬЄВ, це перший випадок у 2008 році, коли співробітники УМВС Сумщини порушили кримінальні справи стосовно осіб, винних у знищенні культурної спадщини.

Серед фігурантів - чиновники з відділів земельних ресурсів різних районів області.

«Існує земельний кадастр, у якому зазначені місця, що представляють наукову цінність. Але посадові особи в більшості випадків виявляють службову недбалість під час складання технічної документації на право власності на землю. Тільки цього року нашими співробітниками порушено 7 таких кримінальних справ. При цьому збиток державі оцінюється у 7,5 млн. грн», - сказав В. АФАНАСЬЄВ.

Заступник начальника управління культури й туризму Сумської облдержадміністрації Любов ДЕМЧЕНКО повідомила УНІАН, що в Сумській області зареєстровано 780 пам`ятників археології, з них 17 мають статус національних. Це – археологічні комплекси давньоруського часу, скіфські городища, курганні могильники.

«На сьогоднішній день 600 пам`ятників картографовано, але за останні п`ять років в області виявлено ще 184 нових пам`ятників, яких наразі не встигли нанести на карти», - сказала Л.ДЕМЧЕНКО. Водночас вона наголошує, що поводитися з такими землями слід украй обережно, оскільки при глибокій оранці майже повністю руйнується той шар, який особливо цінний археологам.