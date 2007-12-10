Міліція витрусила близько 90 набоїв
14:14, 10 грудня 2007Харьків
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Минулого тижня обійшлося без обрізів
Харків. 10 грудня. УНІАН. Минулого тижня працівники міліції вилучили в мешканців області близько 90 набоїв.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВСУ в Харківській області.
Калібр майже всіх вилучених набоїв – 5,6 мм.
Найбільшу їх кількість (45 шт.) було вилучено 5 грудня працівниками Жовтневого райвідділу міліції у мешканця Харкова.
Того ж дня ще 11 набоїв міліція «витрусила» в Комінтернівському районі Харкова.
Днем раніше з 13 набоями у кишенях ходив мешканець Краснограда.
На початку тижня 18 набоїв міліціонери «витрусили» в мешканця села Богодарове Барвінківського району.
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