Міліція витрусила близько 90 набоїв

Харків. 10 грудня. УНІАН. Минулого тижня працівники міліції вилучили в мешканців області близько 90 набоїв.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВСУ в Харківській області.

Калібр майже всіх вилучених набоїв – 5,6 мм.

Найбільшу їх кількість (45 шт.) було вилучено 5 грудня працівниками Жовтневого райвідділу міліції у мешканця Харкова.

Того ж дня ще 11 набоїв міліція «витрусила» в Комінтернівському районі Харкова.

Днем раніше з 13 набоями у кишенях ходив мешканець Краснограда.

На початку тижня 18 набоїв міліціонери «витрусили» в мешканця села Богодарове Барвінківського району.