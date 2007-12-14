Фельдман: влада плутає казну з власними кишенями

Харків. 14 грудня. УНІАН. Народний депутат України від блоку БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що загальноміські свята мають фінансуватися за рахунок спонсорів, а не з міського бюджету.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, таку заяву нардеп зробив, коментуючи безконтрольні витрати, які влада традиційно робить на свята, зокрема, і на нинішній Новий рік.

«Оплачувати салюти і концерти грошима з кишень пенсіонерів, які перебиваються «з хліба на воду», щоб сплатити міським комунальним підприємствам астрономічні тарифи за послуги ЖКХ – це моральний злочин», - вважає О.ФЕЛЬДМАН.

«Я не говорю вже про карколомні боргові зобов’язання міста перед комерційними банками, а також про те, - зазначив він, - що багато харків’яни, котрі живуть далеко від центру міста чи не зможуть дістатися до центральних площ, - не побачать у себе біля будинку не те що салютів і ялинок, але й елементарно працюючих вуличних ліхтарів».

«Я за те, щоб витрачати на міські свята мільйони, а не сотні тисяч, як нині, але тільки влада не повинна плутати скарбницю міста з власними кишенями, - заявив О.ФЕЛЬДМАН. - Головне навантаження, на його думку, мають нести спонсори – місцеві бізнесмени.

«Раніше, - зазначив він, - ми самі давали по мільйону, по півмільйона, по декілька сотень тисяч на міські свята і були раді робити це для харків’ян. Кожен відповідальний бізнесмен вважає за честь подарувати місту свято, якщо у владі він бачить цивілізованого партнера, а не здирника і шахрая».

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що в місті має бути створена цивілізована система соціального партнерства між владою та бізнесом, сенс якої полягає у формуванні спеціального фонду, куди спонсори вносять кошти, і за діяльністю якого слідкує громадська рада з числа відомих горожан та бізнесменів. Така рада і фонд публікують детальну інформацію про витрачені кошти в ЗМІ і звітують перед горожанами та спонсорами. Чиновники не повинні навіть торкатися цих грошей. Завдання влади – робити все для того, щоб спонсорів і благодійників знало і поважало місто, вважає депутат-бютівець.