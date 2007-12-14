Понад 60 будинків залишилися без опалення

Аварія на тепломережі в м/р 522 Салтівки

Харків. 14 грудня. УНІАН. У 522-му районі Салтівки призупинене опалення понад 60 багатоповерхових будинків. Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, це стало наслідком розриву «гарячої» труби діаметром 400 мм. Аварія в районі Центрального теплопункту по вул. Героїв праці, 12-Е сталася сьогодні о 9.40.

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