Понад 60 будинків залишилися без опалення
13:09, 14 грудня 2007Харьків
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Аварія на тепломережі в м/р 522 Салтівки
Харків. 14 грудня. УНІАН. У 522-му районі Салтівки призупинене опалення понад 60 багатоповерхових будинків.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, це стало наслідком розриву «гарячої» труби діаметром 400 мм.
Аварія в районі Центрального теплопункту по вул. Героїв праці, 12-Е сталася сьогодні о 9.40.
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