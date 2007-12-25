Депутати повернули собі трохи землі

Харків. 25 грудня. УНІАН. Харківська міськрада 25 грудня на сесії відмінила ряд рішень про виділення земельних ділянок.

За словами секретаря міськради Генадія Кернеса, "відміна рішень про виділення земельних ділянок мотивуватиме підприємців своєчасно укладати договори оренди на землю, виконувати вимоги архітекторів, а також прислухатися до думки громадян". За словами депутата міськради Сергія Кушнарьова (фракція Партії регіонів), "оренда міської землі - одне з основних джерел наповнення міського бюджету, і це джерело треба використовувати ефективно". За його інформацією, "за 2004-2005 рр. залишилися невиконаними більше 400 рішень міськради про виділення землі, що означає значне недоотримання доходів до бюджету".