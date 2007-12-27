Меру ніколи думати про перевибори

Харків. 27 грудня. УНІАН. Харківський міський голова має таку велику кількість завдань, які стоять перед ним, що думати про можливі перевибори мера, про необхідність яких заявляють деякі місцеві політики, йому просто ніколи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції мер Михайло ДОБКІН, відповідаючи на запитання про його ставлення до ініціатив проведення дострокових виборів харківського міського голови та міської ради.

«Давайте ми таким чином підійдемо до цього питання: от якщо це станеться, ми тоді це будемо обговорювати. На сьогоднішній момент як харківський міський голова я маю таку кількість завдань, які стоять переді мною, що замислюватися над тим, а от що я буду робити, якби… Я не хочу навіть про це говорити», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ подав на ім’я голови Верховної ради України документи про проведення дострокових виборів харківського міського голови та міської ради.